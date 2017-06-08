14:01, 08 Haziran 2017 Perşembe

'ABD, Rakka'da kendisine hizmet birliği kuruyor'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye Türkiye Muhacir Ensar Kardeşliği Derneği Başkanı Zekeriya Mesut, ABD'nin terör örgütü PYD ile Rakka'ya başlattığı operasyona ilişkin, "ABD orada PKK'nın uzantısı üzerinden yapılanarak hava üssünden tutun da askeri yapılanmaya kadar kendine hizmet edebilecek bir birliğin kurulmasını hedefliyor." dedi.

Mesut, yaptığı açıklamada, ABD'nin PYD ile Rakka'ya başlattığı operasyonun özellikle bölgede ikamet eden Suriyelilere bir fayda sağlamayacağını söyledi.

Operasyonun ardından bölgenin demografik yapısının değiştirileceğini belirten Mesut, bölgede sosyolojik olarak alt yapısı bulunmayan örgüt üyelerinin yerleştirilmesinin hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

ABD'nin Türkiye'yi rahatsız ve huzursuz edecek her türlü girişimde bulunduğunu aktaran Mesut, "Hedeflerinde zayıflatmak istedikleri Türkiye'yi zor durumda bırakmak var. Tarih tekerrür ediyor. Daha önce de Osmanlı devletine karşı yapmış oldukları Haçlı seferleriyle Osmanlı'yı güçten düşürüp, zayıflatarak tamamen çökertmek vardı. Şimdi de yine aynı şekilde tarih Türkiye üzerinden tekerrür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakka'da ABD'ye hizmet edecek bir birliğin kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Mesut, şöyle konuştu:

"Eğer bombardıman sık sık devam ederse bir çok sivilin ölmesi ve alt yapının çökmesini de beraberinde getirir. Buradaki operasyon ancak büyük bir yıkımın ardından neticelenir. Operasyonun amacına baktığımız zaman yıkım, gözyaşı ve kan vardır. ABD orada PKK'nın uzantısı üzerinden yapılanarak kendine hizmet edebilecek bir birliğin kurulmasını hedefliyor. Bir anlamda ABD Rakka'da kendisine hizmet birliği kuruyor."

RAKKA HALKI PERİŞAN

Rakka'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin gelişmeleri sürekli takip ettiklerini ifade eden Mesut, ilçenin sürekli bombardımana tabi tutulması nedeniyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Operasyon nedeniyle Rakka halkının daha kötü bir duruma düştüğünü vurgulayan Mesut, "ABD öncülüğündeki güçlerin Rakka semalarında ilçeyi bombardımana tabi tutmaları neticesinde doğan zararlar nedeniyle alt yapı çökertildi. Operasyon nedeniyle şu an halk eskiye nazaran daha kötü bir duruma düştü. Hastaneler ve sosyal tesislerin hepsi bombalanıyor. Halk tamamen perişan bir durumdadır." diye konuştu.

Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu Başkanı Hişam el - Mustafa da operasyonun bölgede büyük bir yıkıma neden olacağını belirterek, yaklaşık 200 bin civarında nüfusu bulunan Rakka'nın hem PYD/PKK'dan hem de DEAŞ'tan temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Operasyonun Rakka halkı için kurtuluş olmadığını vurgulayan Mustafa, "Rakka operasyonunun amacı bölgenin demografik yapısını değiştirerek ve Arap halkını tehcir ederek yerine PKK/PYD kuvvetlerini veya farklı ırklardaki kişileri yerleştirmektir. Bu kesinlikle Rakka halkı için bir kurtuluş değildir. Bir terör örgütünün gidip başka bir terör örgütünün bölgeye yerleşmesidir. Bu aynı zamanda Deyruz Zor için de açılan bir yoldur ve büyük bir yıkımdır." dedi.