14:11, 08 Haziran 2017 Perşembe

Çin bankası Kazakistan'da banka satın aldı





China Citic Bank, 'Kuşak ve Yol' projesi için Kazakistan'da banka satın aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi China Citic Bank, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "Kuşak ve Yol" projesi içinde yer alan ülkelerde yatırım yapılması çağrılarının ardından Kazakistan'dan Altın Bank'ı satın aldı. Citic Bank ve China Tabacco'nun yatırım kolu, Altın Bank'tan yüzde 60 hisse alımı gerçekleştirdiler. Hisse devir işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacak. Citic Bank bu satın alma için yapılacak ödeme miktarı konusunda bilgi vermedi.

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