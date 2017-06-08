Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:12, 08 Haziran 2017 Perşembe
Güncel
14:14, 08 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Zeytinlikler yeniden görüşülecek
Zeytinlikler yeniden görüşülecek

Zeytinliklerle ilgili düzenleme geri çekildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytinliklerle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Üretim Paketi'nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekilecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki siyasi partilerin grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği içtüzük konulu toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Sanayi Üretimi Reform tasarısında yer alan zeytinlik alanları ilgilendiren düzenlemenin köpürtülerek, doğru olmayan bir şekilde ''zeytin yasası'' haline getirildiğini savundu.

"AYNEN YA DA DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLEBİLİR"

Zeytinlikle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceğini açıklayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme, komisyona çekilecek. O düzenleme, komisyona geri çekilecek ve diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Hem Tarım Bakanlığının hem Sanayi Bakanlığının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de Orman Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konu değerlendirilmiş olacak. En uygun ve doğru düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir.''



İlgili Konular zeytinlik yasası
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Eski İstanbul Emniyet Müdürüne yakalama kararı
Eski İstanbul Emniyet Müdürüne yakalama kararı

Eski Vali Mutlu ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı

Lisansüstü eğitim için düzenlenen ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı
Poşet yerine nostaljik file
Poşet yerine nostaljik file

Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası kapsamında 5 bin nostaljik file dağıtıldı
Düzce'de 400 dekarlık bal ormanı oluşturuldu
Düzce'de 400 dekarlık bal ormanı oluşturuldu

Orman köylüsünü kalkındırmayı amaçlayan projeler kapsamında 346 adet bal ormanına Düzce de eklendi
Muğla'daki 3 şirkete kayyum
Muğla'daki 3 şirkete kayyum

Muğla'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.
Zeytinlikler yeniden görüşülecek
Zeytinlikler yeniden görüşülecek

Zeytinliklerle ilgili düzenleme geri çekildi.
Sporcu danışma hattı kuruldu
Sporcu danışma hattı kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu Sporcu Danışma Merkezi'ne telefonda "145" tuşlanarak ulaşılabilecek
Gazeteci Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı
Gazeteci Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı

Gazeteci Kütahyalı'nın "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı yazısında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e iftirada bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, sanık Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı
132 maddelik anayasa uyum paketi Başbakanlık'ta
132 maddelik anayasa uyum paketi Başbakanlık'ta

Anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu
Ünlü Türk hekim Prof Dr Rıdvan Ege vefat etti
Ünlü Türk hekim Prof. Dr. Rıdvan Ege vefat etti

Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan 92 yaşındaki Prof. Dr. Rıdvan Ege, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
LYS cevap kağıtlarında tasarım değişikliği
LYS cevap kağıtlarında tasarım değişikliği

LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde sola dayalı olarak yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak
Emekli aylıkları bayramdan önce ödenecek
Emekli aylıkları bayramdan önce ödenecek

SSK, Emekli Sandığı ile BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylıklarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı
Genelkurmay çatı davasında 14 celse
Genelkurmay çatı davasında 14. celse

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 14'üncü celsesi başladı
Sanayi üretimi Nisan ayında beklentileri aştı
Sanayi üretimi Nisan ayında beklentileri aştı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseliş gösterdi.

Haberler

Yıldırım, zeytinlik alanlarına yatırımın detaylarını açıkladı
Yıldırım zeytinlik alanlarına yatırımın detaylarını açıkladı

Zeytinciliği bitirecek yasaya karşı imza kampanyası
Zeytinciliği bitirecek yasaya karşı imza kampanyası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 