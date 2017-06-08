14:14, 08 Haziran 2017 Perşembe

Zeytinlikler yeniden görüşülecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytinliklerle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Üretim Paketi'nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekilecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki siyasi partilerin grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği içtüzük konulu toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Sanayi Üretimi Reform tasarısında yer alan zeytinlik alanları ilgilendiren düzenlemenin köpürtülerek, doğru olmayan bir şekilde ''zeytin yasası'' haline getirildiğini savundu.

"AYNEN YA DA DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLEBİLİR"

Zeytinlikle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceğini açıklayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme, komisyona çekilecek. O düzenleme, komisyona geri çekilecek ve diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Hem Tarım Bakanlığının hem Sanayi Bakanlığının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de Orman Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konu değerlendirilmiş olacak. En uygun ve doğru düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir.''