14:21, 08 Haziran 2017 Perşembe

Türkmenistan'da ekonomik kriz özel firmaları vurdu





Türkmenistan'da yaşanan ekonomik kriz tüzel firmaların ardarda kapanmasına sebep oluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği (TSGB) Mayıs ayında en az 12 özel şirketin kapandığını bildirdi. Önceki yıllarda TSGB üyeliği, Türkmenistan'daki özel şirketlere ticaret ve girişim imkanı veriyordu. Ancak ülke ekonomisindeki mevcut kötü durum artık girişimcilere yeni imkanlar tanımıyor. Son zamanlarda, ülkenin konut ve konut dışı tesislerinin yapımı konusunda uzmanlaşmış firmaların büyük çoğunluğu ekonomideki krize dayanamayıp kapandı. 2017 yılının ilk yarısında da yol yapım alanında çalışan firmalar kapanmaya başladı. Özel şirketlerin kapanma nedeni girişimciler tarafından şöyle açıklanıyor: Daha önce özel işletmeler sipariş almadıklarında devlete ödeme yapmıyorlardı. Şimdi ise faaliyette bulunmayan iş yerlerinden bile firmaya kayıtlı olan herkes için aylık emeklilik ve sigorta paralarının yatırılması talep ediliyor. Ayrıca şirketler banka hizmetlerine para ödeme mecburiyetinde kalıyor.



Ülkede tüzel bir kuruluşu kapatmak için ekstra mali yükümlülük ve uzun süren bir süreç gerekiyor.





İlgili Konular Türkmenistan Orta Asya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.