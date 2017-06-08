Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:12, 08 Haziran 2017 Perşembe
Kültür Sanat
15:14, 08 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
OKUR'un 2.sayısı çıktı
OKUR'un 2.sayısı çıktı

İlk sayısı ile kitap ve kültür dünyasında önemli bir yer edinen OKUR'un 2. sayısı çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Basmak mı Zor, Okumak mı?" dosya çalışmasıyla çıkan OKUR dergisinde, bir ürün olarak kitabın nasıl ortaya çıktığı ele alındı. Fikirden rafa gelinceye kadar kitap nasıl bir süreçten geçiyor? Editör aslında ne iş yapıyor? Kitap yayınlayacak olanlar nelerle karşılaşacak? Hiçbir yayınevi çalışmanızı kabul etmezse ne yapacaksınız? Kitabı bastırmak mı daha zor yoksa okutmak mı? Dosyada bu soruların cevabı aranıyor.

Orta sayfa söyleşisini Yusuf Kaplan ile yapan dergi, "Kişi Okudukça Olur, Oldukça Daha Az Oku" başlığını öne çıkarttı. Ayrıca Mustafa Kara, Leyla İpekçi, Savaş Barkçin, Duran Boz, Muhammed Berdibek, Zafer Yılmaz ile de söyleşilere yer verildi. Rasim Özdenören, Ahmet Kavas, Turan Karataş, M. Lütfi Arslan, Yusuf Turan Günaydın, Ayşegül Genç, Suavi Kemal Yazgıç, Turgay Bakırtaş ve daha pek çok iyi yazar OKUR'un bu sayısına katkı sundu. 60'a yakın yazar yaklaşık 200 kitaptan bahsetti.



Kitaplara ilginin her geçen arttığı ülkemizde kitap dergiciliğinin önemi de daha iyi anlaşılıyor. OKUR, size nitelikli kitapları işaret ediyor. Dergiye kitapyurdu.com'dan ve Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinden ulaşılabiliyor.



İlgili Konular Okur dergisi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
OKUR'un 2 sayısı çıktı
OKUR'un 2.sayısı çıktı

İlk sayısı ile kitap ve kültür dünyasında önemli bir yer edinen OKUR'un 2. sayısı çıktı.
Türk edebiyatının 'Artist' şairi Cahit Zarifoğlu
Türk edebiyatının 'Artist' şairi: Cahit Zarifoğlu

Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan ve 1 Haziran 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen şair, pankreas kanseri nedeniyle, 1987'nin 7 Haziran günü İstanbul'da vefat etti
Dergilerin Haziran sayıları raflardaki yerlerini almaya başladı
Dergilerin Haziran sayıları raflardaki yerlerini almaya başladı

Haziran ayının başlaması ile birlikte dergilerin yeni sayıları yayınlanmaya başladı. Sitemize ilk ulaşan dergiler Umran, İtibar, İlim ve irfan ve Dergah
TRT deki Kur an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği
TRT’deki Kur’an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği

TRT'de metalaştırılan Kur'an Okuma Yarışması'ndan Yazar Akif Emre'nin bibliyografyasına ve Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin erişime açılmasına kadar geniş yelpazede bir hafta geçirdik
Dolmabahçe Sarayı Hz Fatıma nın isimleriyle şenlendi FOTO
Dolmabahçe Sarayı Hz. Fatıma’nın isimleriyle şenlendi | FOTO

İbrahim Ethem Gören, Kutbu'n-Nâyî, ebrucu Niyazi Sayın ve Hat Hocası Mahmut Şahin'in 21-28 Mayıs tarihlerinde Dolmabahçe Sarayında açtıkları “Noktanın ve Renklerin Devranında Hazret-i Fatime” isimli sergisini ı kaleme aldı
Hükümdar ın El Kitabı
“Hükümdar”ın El Kitabı

Ülkeni yönetmek mi istiyorsun? Ülkende sorunlar görüyor ve onları düzeltmek mi istiyorsun? Peki, o hâlde doğru yerdesin fakat neden diğer liderler senin gibi değil; Ya da acaba tüm bunlar dışında, göremediğin bir şey mi var?
Spora 5 inci mevsimi d hil eden bilge FOTO
Spora 5’inci mevsimi dâhil eden bilge | FOTO

İbrahim Ethem Gören, Başakşehir’de “İdeal bir gençlik” sloganıyla 12 yıldır çocukların hizmetinde bulunan Muhittin Küçük ile Başakşehir’deki 5 Mevsim Gençlik ve Spor Kulübü’nde çalışmaları üzerine hasbihal etti
Bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olayları
Bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olayları

1453 dergisinin sitesi de kapatıldı. 'Kutlu Doğum' değil, 'Siret Haftası'... Zakir Naik’e kırmızı bülten talebi... Büyüyenay’ın 200. eseri... Diyanet’ten Kamçatka’ya cami... Japonya’da tasavvuf araştırmaları sempozyumu... Çizgi’den İstanbul’a şube...
YAYFED'in 4'ncü genel kurulu yapıldı
YAYFED'in 4'ncü genel kurulu yapıldı

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)' nun dördüncü genel kurulunda Münir Üstün'ün başkanlığında yeni yönetim kurulu seçildi
Necip Fazıl doğumunun 113 yıl dönümünde anılacak
Necip Fazıl, doğumunun 113. yıl dönümünde anılacak

Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 113. yıl dönümünde anılacak
Etiyopya da Müslümanlar ve Hristiyanlar Bayramları Birlikte Kutlarlar
Etiyopya’da Müslümanlar ve Hristiyanlar Bayramları Birlikte Kutlarlar

Etiyopya'lı öğrenci Cafer Kedir: ''Beni en çok şaşırtan şeylerden biri, burada yaşarken tecrübe ettiğim, insanların tutumlarındaki kolaylık. Dindar olmak da başka bir seçim şansı da çok rahat ve insanlar özgürce karar verebiliyor. Ben daha az modern bir tarz beklerdim ama tamamen tersi mevcut.''
9 Kocaeli Kitap Fuarı'na yoğun ziyaretçi ilgisi
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na yoğun ziyaretçi ilgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı, kapılarını açtığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı
Fuat Sezgin'in kitaplarının Türkiye'ye gelişinde sıkıntı
Fuat Sezgin'in kitaplarının Türkiye'ye gelişinde sıkıntı

İki vefat haberi... Fuat Sezgin’in müthiş kütüphanesi Türkiye’ye gelme yolunda.. Yazma Eserler Kurumu’na bağlı kütüphanelerden ücretsiz istifade edilebilecek... Elmalılı Hamdi Yazır’ın yeni ortaya çıkan 6 mektubu...
Sepetten minbere Srebrenicalı Muammer Efendija nın hik yesi
Sepetten minbere Srebrenicalı Muammer Efendija’nın hikâyesi

Boşnakların “Muammer Efendija (Hoca)” diye hitap ettikleri Zenica’da Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Boşnak çocuklarına din-i Mübin-i İslâm’ı öğretmekle meşgul olan Srebrenicalı Muammer Efendija'nın hikayesi...
Batman'da duraklar 'sokak kütüphanesi' oldu
Batman'da duraklar 'sokak kütüphanesi' oldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentteki otobüs duraklarında "sokak kütüphaneleri" oluşturuldu
8 Uluslararası Dergi Fuarı sona erdi
8. Uluslararası Dergi Fuarı sona erdi

TÜRDEB ile Dünya Dergiler Birliği tarafından Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen 8. Uluslararası Dergi Fuarı'na 23 ülkeden, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik alanlarında yayın yapan 100, Türkiye'den ise 400 dergi konuk oldu

Haberler

Kitap Dergisi Okur'un 1. sayısı çıktı
Kitap Dergisi Okur'un 1 sayısı çıktı

Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Kültür Gündeminde Bu Hafta Neler Var






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 