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"Basmak mı Zor, Okumak mı?" dosya çalışmasıyla çıkan OKUR dergisinde, bir ürün olarak kitabın nasıl ortaya çıktığı ele alındı. Fikirden rafa gelinceye kadar kitap nasıl bir süreçten geçiyor? Editör aslında ne iş yapıyor? Kitap yayınlayacak olanlar nelerle karşılaşacak? Hiçbir yayınevi çalışmanızı kabul etmezse ne yapacaksınız? Kitabı bastırmak mı daha zor yoksa okutmak mı? Dosyada bu soruların cevabı aranıyor.
Orta sayfa söyleşisini Yusuf Kaplan ile yapan dergi, "Kişi Okudukça Olur, Oldukça Daha Az Oku" başlığını öne çıkarttı. Ayrıca Mustafa Kara, Leyla İpekçi, Savaş Barkçin, Duran Boz, Muhammed Berdibek, Zafer Yılmaz ile de söyleşilere yer verildi. Rasim Özdenören, Ahmet Kavas, Turan Karataş, M. Lütfi Arslan, Yusuf Turan Günaydın, Ayşegül Genç, Suavi Kemal Yazgıç, Turgay Bakırtaş ve daha pek çok iyi yazar OKUR'un bu sayısına katkı sundu. 60'a yakın yazar yaklaşık 200 kitaptan bahsetti.
Kitaplara ilginin her geçen arttığı ülkemizde kitap dergiciliğinin önemi de daha iyi anlaşılıyor. OKUR, size nitelikli kitapları işaret ediyor. Dergiye kitapyurdu.com'dan ve Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinden ulaşılabiliyor.
İlk sayısı ile kitap ve kültür dünyasında önemli bir yer edinen OKUR'un 2. sayısı çıktı.
Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan ve 1 Haziran 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen şair, pankreas kanseri nedeniyle, 1987'nin 7 Haziran günü İstanbul'da vefat etti
Haziran ayının başlaması ile birlikte dergilerin yeni sayıları yayınlanmaya başladı. Sitemize ilk ulaşan dergiler Umran, İtibar, İlim ve irfan ve Dergah
TRT'de metalaştırılan Kur'an Okuma Yarışması'ndan Yazar Akif Emre'nin bibliyografyasına ve Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin erişime açılmasına kadar geniş yelpazede bir hafta geçirdik
İbrahim Ethem Gören, Kutbu'n-Nâyî, ebrucu Niyazi Sayın ve Hat Hocası Mahmut Şahin'in 21-28 Mayıs tarihlerinde Dolmabahçe Sarayında açtıkları “Noktanın ve Renklerin Devranında Hazret-i Fatime” isimli sergisini ı kaleme aldı
Ülkeni yönetmek mi istiyorsun? Ülkende sorunlar görüyor ve onları düzeltmek mi istiyorsun? Peki, o hâlde doğru yerdesin fakat neden diğer liderler senin gibi değil; Ya da acaba tüm bunlar dışında, göremediğin bir şey mi var?
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1453 dergisinin sitesi de kapatıldı. 'Kutlu Doğum' değil, 'Siret Haftası'... Zakir Naik’e kırmızı bülten talebi... Büyüyenay’ın 200. eseri... Diyanet’ten Kamçatka’ya cami... Japonya’da tasavvuf araştırmaları sempozyumu... Çizgi’den İstanbul’a şube...
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)' nun dördüncü genel kurulunda Münir Üstün'ün başkanlığında yeni yönetim kurulu seçildi
Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 113. yıl dönümünde anılacak
Etiyopya'lı öğrenci Cafer Kedir: ''Beni en çok şaşırtan şeylerden biri, burada yaşarken tecrübe ettiğim, insanların tutumlarındaki kolaylık. Dindar olmak da başka bir seçim şansı da çok rahat ve insanlar özgürce karar verebiliyor. Ben daha az modern bir tarz beklerdim ama tamamen tersi mevcut.''
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı, kapılarını açtığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı
İki vefat haberi... Fuat Sezgin’in müthiş kütüphanesi Türkiye’ye gelme yolunda.. Yazma Eserler Kurumu’na bağlı kütüphanelerden ücretsiz istifade edilebilecek... Elmalılı Hamdi Yazır’ın yeni ortaya çıkan 6 mektubu...
Boşnakların “Muammer Efendija (Hoca)” diye hitap ettikleri Zenica’da Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Boşnak çocuklarına din-i Mübin-i İslâm’ı öğretmekle meşgul olan Srebrenicalı Muammer Efendija'nın hikayesi...
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentteki otobüs duraklarında "sokak kütüphaneleri" oluşturuldu
TÜRDEB ile Dünya Dergiler Birliği tarafından Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen 8. Uluslararası Dergi Fuarı'na 23 ülkeden, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik alanlarında yayın yapan 100, Türkiye'den ise 400 dergi konuk oldu