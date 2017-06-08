15:14, 08 Haziran 2017 Perşembe

OKUR'un 2.sayısı çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Basmak mı Zor, Okumak mı?" dosya çalışmasıyla çıkan OKUR dergisinde, bir ürün olarak kitabın nasıl ortaya çıktığı ele alındı. Fikirden rafa gelinceye kadar kitap nasıl bir süreçten geçiyor? Editör aslında ne iş yapıyor? Kitap yayınlayacak olanlar nelerle karşılaşacak? Hiçbir yayınevi çalışmanızı kabul etmezse ne yapacaksınız? Kitabı bastırmak mı daha zor yoksa okutmak mı? Dosyada bu soruların cevabı aranıyor.

Orta sayfa söyleşisini Yusuf Kaplan ile yapan dergi, "Kişi Okudukça Olur, Oldukça Daha Az Oku" başlığını öne çıkarttı. Ayrıca Mustafa Kara, Leyla İpekçi, Savaş Barkçin, Duran Boz, Muhammed Berdibek, Zafer Yılmaz ile de söyleşilere yer verildi. Rasim Özdenören, Ahmet Kavas, Turan Karataş, M. Lütfi Arslan, Yusuf Turan Günaydın, Ayşegül Genç, Suavi Kemal Yazgıç, Turgay Bakırtaş ve daha pek çok iyi yazar OKUR'un bu sayısına katkı sundu. 60'a yakın yazar yaklaşık 200 kitaptan bahsetti.





Kitaplara ilginin her geçen arttığı ülkemizde kitap dergiciliğinin önemi de daha iyi anlaşılıyor. OKUR, size nitelikli kitapları işaret ediyor. Dergiye kitapyurdu.com'dan ve Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinden ulaşılabiliyor.