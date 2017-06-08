AB, savcılık makamı kurmaya hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülke, mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma planına destek verdiklerini açıkladı.
28 AB üyesi ülkenin ilgili bakanları Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısı için Lüksemburg’da bir araya geldi. Toplantıda, AB’de işlenen mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma teklifi ele alındı.
Toplantı sonrası AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, 20 birlik üyesi ülkenin Lüksemburg merkezli bir AB Savcılığı kurulması için geliştirilmiş iş birliği anlaşması üzerinde uzlaşı sağladıkları kaydedildi.
Açıklamada, AB’nin kurmayı planladığı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) için geliştirilmiş iş birliğine Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Estonya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Slovakya’nın katıldığı, İtalya ve Avusturya’nın da katılım niyetlerini açıkladıkları bildirildi.
AB'nin diğer üye ülkelerinin de istedikleri zaman bu oluşuma katılabilecekleri belirtilen açıklamada, söz konusu savcılığın kurulmasıyla AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapmasının planlandığı kaydedildi.
Kurulması planlanan AB Savcılığı'nın, birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.
Söz konusu makamın kurulması için savcılık düzenlemesinin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.
Avrupa Savcılığı kurulması fikri ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkmıştı.
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AB üyesi 20 ülke, mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma planına destek verdi
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