Belçika'da güvenlik zafiyeti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belçika parlamentosu, ülkenin güvenlik sistemindeki ciddi eksikliklerden dolayı geçen sene Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarının engellenemediğini açıkladı.
Belçika parlamentosuna bağlı araştırma komitesinin bugün yayımladığı rapor, Belçika'daki güvenlik altyapısındaki eksikliklere dikkati çekti.
Rapor, Belçika güvenlik sisteminin zamanında terör ağlarını çökertmekte başarı sağlayamadığı için 2016 terör saldırılarının gerçekleştiğini kaydetti.
Belçika'nın 2000'li yıllarda terörle mücadele konusunda çok aktif olduğu, Avrupa ve uluslararası istihbarat paylaşımında öncü rol oynadığı belirtildi.
Ancak, yakın dönemde Belçika güvenlik altyapısında oluşan eksikliklerin ciddiyetini koruduğunu belirten komite yetkilileri, "Bu eksiklikler nedeniyle terör ağlarını zamanında çökertemedik ve terör saldırısının önüne geçemedik." açıklamasında bulundu.
Komite raporunda Belçika güvenlik güçlerinin eksikliklerinden birinin yargı, güvenlik ve istihbarat birimleri arasında yetersiz iş birliği olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, güvenlik güçlerinin bütüncül bir yaklaşımı olmadığı, yasal eksiklikler olduğu ve yetersiz uluslararası iş birliği yapıldığına dikkati çekildi.
Belçika'nın "gerçek bir güvenlik zinciri" oluşturması için tavsiyeler sunan raporda, bilgi paylaşımı ve iş birliğinin önemi vurgulandı. Belçika güvenlik yetkililerine maddi ve insan kaynaklarını daha etkin kullanma çağrısı yapılırken, gerekli olduğunda güvenlik ve savunma bütçesinde artışa gidilmesi önerildi.
Geçen sene 22 Mart'ta Brüksel'de Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen terör saldırıları sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.
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