Poşet yerine nostaljik file

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası çerçevesinde pazara giden ilçe sakinlerine nostaljik file dağıtıldı.
Menteşe Belediye Başkana Bahattin Gümüş, pazar yerinde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı amaçladıklarını söyledi.
Kampanyayla naylon poşet kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Gümüş, şöyle devam etti:
"Çevre hassasiyeti içinde Muğlalı hemşehrilerimizin naylon poşetleri bırakmalarını istiyoruz. Çocukluk dönemlerimizde kullandığımız nostaljik fileleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amacımız naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek. Vatandaşlarımızda alışverişleri sırasında duyarlı bulunarak file ve kumaş çantaları tercih etmeliler."
Doğada uzun yıllar yok olmayan naylon poşetlerin büyük çevre sorunu oluşturduğuna işaret eden Gümüş, şu ifadeleri kullandı:
"Muğla halkı naylon poşeti bırakmaya çalışırken siyah poşetleri de kullanmaması lazım. Nostaljik filelerin satışlarının yapılması için esnafa telkinde bulunacağız. Şehrimizde nostaljik fileleri gün geçtikçe yaygınlaştıracağız. Böylece Muğla'nın çevreyi kirletmeden çok daha temiz bir çevrede tüketim yapmasını sağlamaya çalışıyoruz."
Muğla Belediyesi Çevre Geliştirme Derneği Başkanı Nihal Yılmaz ise naylon poşetlerin günlük hayatta ve alışverişlerde sık kullanıldığına dikkati çekerek alışveriş merkezlerinde genellikle ücretsiz verilen bu poşetlerin kullanımını en aza indirmek için çalışma yürüteceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesince yaptırılan yaklaşık 5 bin nostaljik file, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve belediye çalışanları tarafından pazar yerinde ücretsiz dağıtıldı.
Eski Vali Mutlu ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Lisansüstü eğitim için düzenlenen ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı
Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası kapsamında 5 bin nostaljik file dağıtıldı
Orman köylüsünü kalkındırmayı amaçlayan projeler kapsamında 346 adet bal ormanına Düzce de eklendi
Muğla'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu Sporcu Danışma Merkezi'ne telefonda "145" tuşlanarak ulaşılabilecek
Gazeteci Kütahyalı'nın "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı yazısında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e iftirada bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, sanık Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı
Anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi
Meteoroloji, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu
Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan 92 yaşındaki Prof. Dr. Rıdvan Ege, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde sola dayalı olarak yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak
SSK, Emekli Sandığı ile BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylıklarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 14'üncü celsesi başladı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseliş gösterdi.