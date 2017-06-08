16:51, 08 Haziran 2017 Perşembe

ALES sonuçları açıklandı





Lisansüstü eğitim için düzenlenen ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ÖSYM’nin 7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği ALES’in sonuçları açıklandı. Lisans öğreniminin bir üst aşaması olan Yüksek Lisans'a başvurmak isteyen adayların katıldığı ALES sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden erişilebiliyor.

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