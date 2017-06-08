16:56, 08 Haziran 2017 Perşembe

Eski İstanbul Emniyet Müdürüne yakalama kararı





Eski Vali Mutlu ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'den yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve emniyet müdürü Hüseyin Çapkın'ın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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