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17:06, 08 Haziran 2017 Perşembe

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Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması
Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı, "Türk askerleri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani'nin yaşanan abluka ve diplomatik kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Türk askerleri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor.

İzole edildik çünkü başarılıyız ve ilerliyoruz. Körfez'deki tartışma tüm bölgenin istikrarını tehdit ediyor. Diplomasi, hala tercih ettiğimiz bir seçenek. Bu problem için asla askeri bir çözüm olmayacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari pozisyonunun siyasi bir araç olarak kullanıyor.

BAE'nin enerjisinin yüzde 40'ı Katar'ın doğal gazına bağlı. Katar ordusunda bir değişiklik yok, hiçbir birliğin pozisyonu değiştirilmedi.

İran gıda konusunda yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. 3 limanı Katar için görevlendirilecek.

Teslim olmaya hazır değiliz ve dış politikamızın bağımsızlığını tehlikeye atmayacağız.

Katar'daki ABD üssünün fonksiyonunda bir değişiklik görmüyoruz.

 



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