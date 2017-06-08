17:18, 08 Haziran 2017 Perşembe

Özbekistan’da dalkavukluk yasaklandı





Sovyet döneminden kalma Devlet Başkanı övme geleneği, Özbekistan'da yasaklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sovyet sonrası Türk Cumhuriyetlerinin ortak problemi olan diktatör yönetimlerinde gelenek haline gelen devlet başkanlarına sınırsız övgüler methiyeler düzmek Özbekistan'da yasaklandı. Üst makamların açıkladığı kararlara göre artık özellikle şarkılarda gereksiz methiyelerin kullanılmasına yasak getirildi. Bu konuda şarkıcılara ve söz yazarlarına ciddi uyarılarda bulunularak aksi halde lisanslarının iptalinin gerekeceği belirtildi. 21 Mayıs’ta Şevket Mirziyoyev’e övgüler düzen şarkısını Youtube’a yükleyen 49 yaşındaki ünlü Özbek şarkıcı Dilfuza Ismoilova, bu karardan sonra klibini siteden kaldırdı. Şarkı sözlerinde Mirziyoyev için “yakışıklı sultan”, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” gibi ifadeler bulunmaktaydı. Özbekistan'da başkanların doğum günleri resmi tatil haline gelmişti. Kuzey Kore ile yarışan bu tablolar arasında, Özbekistan artık bir istisna olmak istediğini ortaya koydu.

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