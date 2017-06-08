17:26, 08 Haziran 2017 Perşembe

Londra alarma geçti, meydan boşaltıldı





Londra'nın ünlü Trafalgar meydanı terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Londra'da Trafalgar meydanının güvenlik gerekçesi nedeniyle boşaltıldığı ifade ediliyor. İngiliz seçimlerinin düzenlenediği gün yaşanan güvenlik alarmında polisin bomba araması yaptığı ifade ediliyor.

İlgili Konular londra terör

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.