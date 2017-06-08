17:58, 08 Haziran 2017 Perşembe

Muğla Kültür Turizm Müdürü tutuklandı





Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Marmaris'te su sporları merkezi ruhsatını yenilemek için görüşmeye gelen M.Y'den 800 avro rüşvet istediği iddia edilen Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından makamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ç. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı. V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

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