18:05, 08 Haziran 2017 Perşembe

Eski FBI Direktörü Comey Trump'ı suçladı





Comey ifadesinde Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" öne sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürdü. Eski FBI Direktörü Comey, kendisinin görevde olduğu dönemde Rusya ile ilgili yürütülen soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump'ın adının yer almadığını söyledi. "TRUMP İLE GÖRÜŞMELERİMİ KAYIT ALTINA ALDIM" Comey, önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama dönemindeki özel görüşmelerle ilgili bilgi notu tutma ihtiyacı duymadığını ancak Donald Trump ile görüşmelerini, "bir gün kendisini ve FBI'ın bütünlüğünü savunması gerekebilir" diye kayıt altına aldığını belirtti. "TRUMP 'RUSYA SORUŞTURMASINI SONA ERDİRME' TALEBİNDE BULUNMADI" Eski FBI Direktörü Comey, ABD Başkanı Trump'ın kendisinden "Rusya soruşturmasını sona erdirmesi" talebinde bulunmadığını ancak eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesini istediğini söyledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.