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AB askeri merkez kuruyor
AB askeri merkez kuruyor

AB Konseyi, birliğin askeri faaliyet ve harekatlarının planlama ve yönetimini düzenleyecek merkez kurulmasını onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Konseyin yapılan yazılı açıklamada, 28 birlik üyesi ülkenin Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesi (MPCC) kurma kararı aldığı bildirildi.

Buna göre, AB'nin askeri yönetim merkezi olarak faaliyet gösterecek MPCC, halihazırda AB tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Somali'de yürütülen askeri eğitim görevlerini idare edecek.

AB'nin kriz yönetim kabiliyetini geliştirmesi planlanan merkez, ilk etapta 25 kişiyle kurulacak. Merkez, idari olarak AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan Siyasi ve Güvenlik Komitesine bağlı olacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulması kararının Avrupa'nın savunması açısından "büyük önem taşıdığını" belirtti.

Mogherini, "Bu merkez, AB misyonlarının daha verimli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak. Barış ve güvenliği güvence altına almak için müttefik ülkelerin askerlerinin eğitilmesine katkıda bulunacak. Bu sadece müttefik ülkeler için değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için çok önemli bir karar." dedi.

İNGİLTERE KARŞI ÇIKIYORDU

AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere, Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulmasına karşı çıkıyordu. AB ordusunun kurulması fikrine karşı çıkan İngiltere'nin, yeni merkeze "askeri karargah" adı verilmemesi koşuluyla onay verdiği ifade ediliyor.

Diğer yandan AB Konseyinin merkez kurulma kararını, dün AB Komisyonunun savunma stratejisini yayınlaması ve ortak savunma için yıllık yaklaşık 1 milyar avronun üzerinde bir kaynak tahsis edeceğini açıklamasının ardından onaylaması dikkati çekti.



İlgili Konular avrupa birliği AB
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