19:46, 08 Haziran 2017 Perşembe

ABD, Esed yanlısı güçleri üçüncü kez vurdu





Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesine üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesinde üçüncü kez Suriye rejimi yanlısı güçleri vurduğu bildirildi. Pentagon yetkilisi, AA muhabirine, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonuna bağlı uçakların Suriye rejimi yanlısı güçlere El Tanf bölgesinde üçüncü bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırının daha büyük çaplı olduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan silahlı gruplara bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti. Pentagon'un söz konusu saldırıyla ilgili kısa süre içinde basın toplantısı yapması ve detayları paylaşması bekleniyor.

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