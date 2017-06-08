BM'den Arap ülkelerine 'krizin diplomatik yollarla çözülmesi' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ortadoğu'daki son gelişmeleri "derin endişeyle" takip ettiği belirtildi.
Bölge ülkelerine gerginliğin artmasını önlemek ve ayrılıkların üstesinden gelmek için diplomatik yolların denenmesi çağrısı yapılan açıklamada, BM'nin tüm taraflarca arzu edilirse diplomatik çabaları desteklemeye hazır olduğu yinelendi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de daha önce yaptığı açıklamada, "İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman ara buluculuğa hazır." ifadesini kullanmıştı.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, pazartesi günü "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.
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