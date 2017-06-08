Çad Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

Orta Afrika ülkesi Çad'ın Katar'daki büyükelçisini geri çağırdığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çad'ın Doha'daki büyükelçisinin istişarelerde bulunmak üzere çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili bütün ülkelerin diyalog yolunu tercih etmeleri gerektiği belirtildi.
Senegal de dün Doha'daki büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.
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