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Eğitim
Güncelleme: 20:24, 08 Haziran 2017 Perşembe

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Mülteci çocuklara 3 milyon 800 bin lira eğitim yardımı yapıldı
Mülteci çocuklara 3 milyon 800 bin lira eğitim yardımı yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 31 Mayıs itibarıyla 56 bin 332 mülteci çocuğa 33 bin kart üzerinden 3 milyon 800 bin lira nakdi yardım ulaştırdık" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bir otelde, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi tarafından finanse edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve UNICEF iş birliğiyle uygulanacak "Türkiye'deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Suriyelilere ve Diğer Mülteci Çocuklara Yaygınlaştırılması Programı"nın tanıtım etkinliği düzenlendi.

"Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımı Programı" açılış törenine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve davetliler katıldı.

Bakan Kaya, yaptığı konuşmada, hükümet olarak son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal yardımlar konusunda çok sayıda örnek adım atıldığını söyledi.

Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının yaklaşık yüzde 30'unu eğitim yardımları için kullanıldığını, Şartlı Eğitim Yardımı Programının, bu amaca yönelik olarak 2003'ten beri başarıyla uygulanan bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Gerek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, gerekse okullaşma oranının yükselmesi adına bu programın katkılarını memnuniyetle gördüklerini belirten Kaya, "Bu programın da katkılarıyla ilk ve ortaokulda kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 94-95’lere yükseldi. Sadece geçtiğimiz yıl, Şartlı Eğitim Yardımlarımızdan yoksul hanelerde yaşayan 2 milyon çocuğumuz faydalandı. Bu çerçevede Şartlı Nakit Transferleri kapsamında 2016 yılında çocuklarını okula düzenli olarak gönderen veya düzenli sağlık kontrolüne götüren annelerimize aktardığımız tutar 1 milyar lirayı buldu." diye konuştu.

Kaya, şimdi bu başarılı uygulamanın Türkiye'deki Suriyelilere de yaygınlaştırıldığını ve onların da bu kapsama alındığını bildirdi.

"ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARININ UYGULAMA ALANINI GENİŞLETİYORUZ"

Suriyelilere yönelik Avrupa Birliği fonları ile uygulanan ilk somut proje olan Sosyal Uyum Yardımını geçen Aralık ayından bu yana başarılı bir şekilde uygulandığını ifade eden Kaya, AB, BM Dünya Gıda Programı, Türk Kızılayı ve Bakanlığın bu programda örnek bir iş birliği bulunduğunu belirtti.

Kaya, "Bu çerçevede Bakanlık olarak yaklaşık 1 milyon 500 bin yabancının, mültecinin başvurusunu aldık. Dağıtımı biten 110 bin kartla 680 bin 103 kişiyi yardımlardan faydalandırdık. Ülkemizde sosyal uyumu güçlendirmek, tüm çocuklara sağlıklı, mutlu bir gelecek sunabilmek için şartlı eğitim yardımlarının uygulama alanını genişletiyoruz." dedi.

UNICEF tarafından Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) başta olmak üzere, çeşitli bağışçılardan bu proje için kaynak sağlandığına işaret eden Kaya, bu kaynakla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğinde, vatandaşlara yönelik uygulanan Ulusal Şartlı Eğitim Yardımı Programını Suriyeliler ve diğer mülteciler için de hayata geçirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin 1 milyondan fazla okul çağındaki mülteci çocuğa ev sahipliği yaptığını belirten Kaya, bu çocukların yaklaşık 500 binin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Geçici Eğitim Merkezlerinde eğitim gördüğüne işaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 31 Mayıs itibarıyla 56 bin 332 mülteci çocuğa 33 bin kart üzerinden 3 milyon 800 bin lira nakdi yardım ulaştırdık. Bu yıl sonuna kadar 230 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise ülkemizdeki bütün mülteci çocukların bu yardımdan faydalanmasını sağlayacağız. 2018 yılında Türkiye'de eğitimine devam eden her bir mülteci yavrumuz bu destekten faydalanacak." açıklamasını yaptı.

56 BİN ÖĞRENCİ İSTEME KATILDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığının, Suriyeli çocukların "kayıp nesil" olmamaları ve kendilerine güzel bir gelecek inşa edebilmelerini amaçladığını ifade ederek, Türkiye'de okul çağında olan 833 bin Suriyeli çocuktan 500 bine yakınının eğitime erişiminin sağlandığını bildirdi.

Mayıs sonu itibariyle 56 bin öğrencinin bu sisteme katıldığını açıklayan Erdem, Aralık ayında bu sayının 230 bine yükselmesini umut ettiklerini dile getirdi.



İlgili Konular suriyeli çocuklar
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