Pakistan ordusu DEAŞ'ın kamp kurmasını engelledi

Pakistan'da, DEAŞ'ın ülkenin güneybatısında terörist kampı kurma girişiminin düzenlenen askeri operasyonla engellendiği bildirildi.
Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Taliban ile bağlantılı Laşkar-i Cangvi el-Almi grubunun Pakistan'da DEAŞ kampı kurulması için çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, kampın yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda ve 250 metre yüksekliğindeki geçitte kurulmaya çalışıldığı kaydedildi.
DEAŞ üyelerinin, askeri operasyonun başlamasının ardından direndiğine değinilen açıklamada, operasyonun üç gün sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, ülkenin güneybatısındaki Mastung bölgesinde geçen ay DEAŞ tarafından üstlenilen ve Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Abdul Gafur Haideri'yi hedef alan intihar saldırısının da söz konusu kamptan gönderilen bir terörist tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Pakistan ordusundan daha önce yapılan açıklamada da söz konusu operasyonda, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği, 12 teröristin etkisiz hale getirildiği, beş askerin yaralandığı ifade edilmişti.
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