Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:28, 08 Haziran 2017 Perşembe
Asya
20:26, 08 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek
Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek
Foto: Arşiv

İslamabad yönetimi, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına devam edeceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslamabad yönetimi, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına devam edeceğini bildirdi. 

Pakistan Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile geçen yıl imzaladığı ve 2031'e kadar geçerliliği olan 1 milyar dolarlık LNG ithalatı anlaşmasına bağlı kalacağını ifade etti. 

Abbasi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Katar'a herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı için tarafların anlaşmaya sadık kalmakla yükümlü olduğunu söyledi. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. 

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.



İlgili Konular LNG pakistan Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek
Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek

İslamabad yönetimi, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına devam edeceğini bildirdi
Pakistan ordusu DEAŞ'ın kamp kurmasını engelledi
Pakistan ordusu DEAŞ'ın kamp kurmasını engelledi

Pakistan ordusunun düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın ülkenin güneybatısında kamp kurmasının önüne geçildi
Çad Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı
Çad Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

Çad Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdıklarını açıkladı
BM'den Arap ülkelerine 'krizin diplomatik yollarla çözülmesi' çağrısı
BM'den Arap ülkelerine 'krizin diplomatik yollarla çözülmesi' çağrısı

BM, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin endişe verici olduğunu belirterek, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu
ABD Esed yanlısı güçleri üçüncü kez vurdu
ABD, Esed yanlısı güçleri üçüncü kez vurdu

Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesine üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
AB askeri merkez kuruyor
AB askeri merkez kuruyor

AB Konseyi, birliğin askeri faaliyet ve harekatlarının planlama ve yönetimini düzenleyecek merkez kurulmasını onayladı
Suriye konulu Astana görüşmeleri ertelendi
Suriye konulu Astana görüşmeleri ertelendi

Kazakistan'da 12-13 Haziran'da yapılması öngörülen Suriye görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi
Eski FBI Direktörü Comey Trump'ı suçladı
Eski FBI Direktörü Comey Trump'ı suçladı

Comey ifadesinde Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" öne sürdü
Londra alarma geçti meydan boşaltıldı
Londra alarma geçti, meydan boşaltıldı

Londra'nın ünlü Trafalgar meydanı terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Özbekistan da dalkavukluk yasaklandı
Özbekistan’da dalkavukluk yasaklandı

Sovyet döneminden kalma Devlet Başkanı övme geleneği, Özbekistan'da yasaklandı.
Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması
Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı, "Türk askerleri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor" dedi
Belçika'da güvenlik zafiyeti
Belçika'da güvenlik zafiyeti

Belçika parlamentosu, güvenlik zafiyeti nedeniyle 2016 terör saldırılarının engellenemediğini düşünüyor
quot Rusya Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyor quot
"Rusya Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Rusya'nın Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha belirtmek isterim. IKYB ile Bağdat yönetimi arasındaki mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklaması yaptı
AB savcılık makamı kurmaya hazırlanıyor
AB, savcılık makamı kurmaya hazırlanıyor

AB üyesi 20 ülke, mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma planına destek verdi
Tahran'daki saldırıları gerçekleştirenlerin kimlikleri açıklandı
Tahran'daki saldırıları gerçekleştirenlerin kimlikleri açıklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, terör saldırılarını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlıların kimliklerini açıkladı
Hindistan işgali altındaki Keşmir'de çatışma 7 ölü
Hindistan işgali altındaki Keşmir'de çatışma: 7 ölü

Hindistan işgali altındaki Keşmir'de çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Körfez'in 'hiza dışı' ülkesi: Katar | ANALİZ
Körfez'in 'hiza dışı' ülkesi Katar ANALİZ

Çad Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı
Çad Katar'daki büyükelçisini geri çağırdı

BM'den Arap ülkelerine 'krizin diplomatik yollarla çözülmesi' çağrısı
BM'den Arap ülkelerine 'krizin diplomatik yollarla çözülmesi' çağrısı

Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması
Katar'dan 'Türk askeri' açıklaması

Sudan 'Katar krizi'nde tarafsız kalacak
Sudan 'Katar krizi'nde tarafsız kalacak

Malezya İçişleri Bakanı: Malezya'da Hamas üyesi yok
Malezya İçişleri Bakanı Malezya'da Hamas üyesi yok

S&P, Katar'ın kredi notunu düşürdü
S amp P Katar'ın kredi notunu düşürdü

Diplomatik kriz yaşayan Katar'a sosyal medyadan destek
Diplomatik kriz yaşayan Katar'a sosyal medyadan destek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 