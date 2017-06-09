Güncelleme: 01:05, 09 Haziran 2017 Cuma

Somali'de askeri üsse saldırı: 70'e yakın ölü



Foto: Arşiv

Eş-Şebab üyelerinin Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'daki bir askeri üsse gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında sivillerin de olduğu 70'e yakın kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Üst düzey askeri yetkili Ahmed Mohamed, Eş-Şebab üyelerinin Somali'nin kuzeydoğusundaki yarı özerk Puntland bölgesinde Af-Urur askeri üssüne patlayıcılar ve ağır silahlarla saldırı düzenlediğini söyledi. Mohamed, üsteki ölü sayısının tam olarak tespit edilemediğini fakat ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu 70'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti. Görgü tanıklarından Muhammed Said, "Oradaki durum gerçekten çok korkunç, saldırı hiç beklenmedik bir anda geldi." dedi. Üst düzey askeri yetkili Hashi Ahmed, Somali ordusu destek kuvvetlerinin saldırının gerçekleştirildiği bölgeye ulaştığını ve Eş-Şebab militanlarının püskürtüldüğünü aktardı. Öte yandan Eş-Şebab, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, 61 Somali askerini öldürdüklerini, orduya ait çok sayıda askeri araç ve mühimmatı ele geçirdiklerini savundu.

İlgili Konular Eş-Şebab somali

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.