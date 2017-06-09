Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a askeri konuşlandırılmaya onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u, anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ve 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği 151 camiden 120'si onarılarak yeniden ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı
"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin üyeleri olduğu iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı davasında, aralarında Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28 sanığın tahliyesine, hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin'in ise tutuklanmasına karar verildi
Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Erzurum serrehberi", "Erzurum bölge akademisyen imamı" ve örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Servi'ye 18 yıl hapis cezası verildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle hapis cezasına çaptırılan Prof. Dr. Pekünlü'nün başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti
FETÖ'nün darbe girişiminin İstanbul ayağını planladığı iddia edilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi sanık eski Kurmay Albay Düzenli savunmasında, "Akıncı'ya iş yemeği meselesiyle çağrıldım." dedi
Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan açıklamada, HSK'daki yeni görev dağılımının, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı
Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Eski Vali Mutlu ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Lisansüstü eğitim için düzenlenen ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı
Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası kapsamında 5 bin nostaljik file dağıtıldı
Orman köylüsünü kalkındırmayı amaçlayan projeler kapsamında 346 adet bal ormanına Düzce de eklendi
Muğla'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu Sporcu Danışma Merkezi'ne telefonda "145" tuşlanarak ulaşılabilecek