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Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'dan ortak Katar bildirisi
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'dan ortak Katar bildirisi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiride, Katar'ın desteklediği 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle listesine" alındığı duyuruldu. Terör listesine alındığı açıklanan kişilerin arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi de bulunuyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklandı.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansında (SPA) yer alan bildiride, Katar'ın desteklediği aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de olduğu 9 ülkeden 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terör listesine" alındığı bildirildi.

Ortak açıklamada, söz konusu 4 ülkenin, terör ve aşırılık ile mücadele, terörün finans kaynaklarının kurutulması, aşırı ideolojiler ile mücadele edilerek toplumun bunlardan arındırılması için yürütülen çalışmalarda Doha yönetiminin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği öne sürüldü.

Açıklamada, ülkelerin ulusal güvenlikleri için terör örgütü üyelerinin ülkede barındırılmamasını hedefleyen 2013 ve 2014'te Riyad'da imzalanan anlaşmalar ile defalarca yapılan uyarıların Katar tarafından dikkate alınmadığı iddiası da ortaya atıldı.

ÜLKELERİNDEKİ TERÖR OLAYLARI İÇİN KATAR'I SUÇLADILAR

Doha yönetiminin anlaşmalara uymaması sonucu terör örgütü üyelerinin 4 ülkede kaosa neden olan fiiller yaptığı, ülkelerin milli güvenliğinin tehlikeye atıldığı ileri sürülerek, 12 kuruluş ve 59 kişinin terör örgütü listesine alındığı kaydedildi.

Yayınlanan kişi ve kuruluşların Katar devleti ile bağlantılı veya bu ülkede yaşadığı aktarılan ortak bildiride, ilerleyen günlerde isim ve kuruluş listelerinin daha yeni eklenecek isimlerle güncellenebileceği vurgulandı.

Bildiride, listedeki kişi ve kuruluşların Katar devletinin imzaladığı ve uymadığı ileri sürülen "terör ile mücadele ve terörün finansmanın engellenmesi" anlaşmalarının aksini ortaya koyan, hükümetin çift taraflı yürüttüğü siyasete hizmet ettiği savunuldu.

12 KURULUŞ VE 59 KİŞİNİN ADI ORTAK BİLDİRİDE YER ALDI

Bahreyn'den 6, Katar'dan 5 ve Libya'dan bir kuruluşun yanı sıra Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Mısırlı Yusuf el-Karadavi, Katar'da 2001-2013 yıllarında İçişleri Bakanlığı yapan Abdullah bin Halid Al Sani gibi isimlerin olduğu 59 kişi "terör listesi"ne alındı.

Listeye eklenen 59 kişiden 26'sının Mısır, 18'inin Katar, 5'inin Libya, 3'ünün Kuveyt vatandaşı olduğu, Ürdün ve Bahreyn'den ikişer, Suudi Arabistan, Yemen ve BAE'den ise birer kişinin bulunduğu duyuruldu.

 

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini geçen pazartesi günü duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.

 



İlgili Konular Suudi Arabistan BAE Bahreyn Mısır Katar Katar
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Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiride, Katar'ın desteklediği 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle listesine" alındığı duyuruldu. Terör listesine alındığı açıklanan kişilerin arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi de bulunuyor.
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