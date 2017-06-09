Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 800'e yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 789'a yükseldiğini açıkladı.
DSÖ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 27 Nisan'dan bu yana 19 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 789'a yükseldiğini belirtti.
Ülkede 101 bin 800'den fazla şüpheli vakanın da tespit edildiği kaydedildi.
Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi, yerlerinden oldu. Yerlerinden olanlar, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu kolera riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Yemen'deki kolera salgınında 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 789'a yükseldi.
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