Güncelleme: 03:25, 09 Haziran 2017 Cuma

Doğu ve Güneydoğu'da terörün vurduğu camiler ibadete açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği camilerin çoğu yapılan onarımın ardından yeniden ibadete açıldığı bildirildi.

PKK üyelerinin Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki saldırılarında tahrip edilen 151 camiden 120'si devlet imkanıyla onarıldı. Camilerin yanı sıra terör örgütünün tahrip ettiği 11 Kur'an kursundan 10'u da aslına uygun şekilde onarılarak yeniden hizmete açıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının camiler konusundaki politikasının iki noktaya odaklandığını belirtti. Bunların ihtiyaç duyulan yerde cami inşa etmek ve tahrip edilen camileri onarmak olduğuna işaret eden Ünal, camilerin onarılmasının hem dini bir vecibe hem de Allah'a ve İslamiyete saygı ve sadakatlerinden doğan bir sorumluluk olduğunu söyledi.

ZARAR GÖREN 151 CAMİDEN 120'Sİ ONARILDI

Ünal, PKK tarafından harap edilen camilerin restorasyonlarına yönelik ihaleler yapıldığını, ardından hızlıca eserleri ihya etmek üzere çalışmalar başlatıldığını anımsatarak "Bölgede zarar görmüş tüm eserlerimizi orjinaline en yakın şekilde 'maksimum koruma, minimum müdahale' ilkesiyle hızla ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar zarar gören 151 camiden 120'si devlet imkanlarıyla onarıldı ve hizmete açıldı." dedi.

Camilerin onarılması çalışmalarında artık sona gelindiğini ifade eden Ünal, devlet imkanıyla onarılan camilerde yeniden Kur'an seslerinin yükseldiğini vurguladı.

"TARİHİ DEĞERİNİN KORUNMASI ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Ünal, tarihi değeri bulunan bütün camilerin aslına uygun restore edildiğine dikkati çekerek "Bu millet ve devlet olarak hassas davrandığımız bir konu. Onu değerli kılan şey aslına uygun şekilde restore edilmesidir. Yapılan çalışmada aslına uygun onarılması ve tarihi değerinin korunması bizler için son derece önemlidir." dedi.