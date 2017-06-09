Doğu ve Güneydoğu'da terörün vurduğu camiler ibadete açıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği camilerin çoğu yapılan onarımın ardından yeniden ibadete açıldığı bildirildi.
PKK üyelerinin Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki saldırılarında tahrip edilen 151 camiden 120'si devlet imkanıyla onarıldı. Camilerin yanı sıra terör örgütünün tahrip ettiği 11 Kur'an kursundan 10'u da aslına uygun şekilde onarılarak yeniden hizmete açıldı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının camiler konusundaki politikasının iki noktaya odaklandığını belirtti. Bunların ihtiyaç duyulan yerde cami inşa etmek ve tahrip edilen camileri onarmak olduğuna işaret eden Ünal, camilerin onarılmasının hem dini bir vecibe hem de Allah'a ve İslamiyete saygı ve sadakatlerinden doğan bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Ünal, PKK tarafından harap edilen camilerin restorasyonlarına yönelik ihaleler yapıldığını, ardından hızlıca eserleri ihya etmek üzere çalışmalar başlatıldığını anımsatarak "Bölgede zarar görmüş tüm eserlerimizi orjinaline en yakın şekilde 'maksimum koruma, minimum müdahale' ilkesiyle hızla ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar zarar gören 151 camiden 120'si devlet imkanlarıyla onarıldı ve hizmete açıldı." dedi.
Camilerin onarılması çalışmalarında artık sona gelindiğini ifade eden Ünal, devlet imkanıyla onarılan camilerde yeniden Kur'an seslerinin yükseldiğini vurguladı.
Prof. Dr. Ünal, tarihi değeri bulunan bütün camilerin aslına uygun restore edildiğine dikkati çekerek "Bu millet ve devlet olarak hassas davrandığımız bir konu. Onu değerli kılan şey aslına uygun şekilde restore edilmesidir. Yapılan çalışmada aslına uygun onarılması ve tarihi değerinin korunması bizler için son derece önemlidir." dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği 151 camiden 120'si onarılarak yeniden ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı
"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin üyeleri olduğu iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı davasında, aralarında Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28 sanığın tahliyesine, hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin'in ise tutuklanmasına karar verildi
Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Erzurum serrehberi", "Erzurum bölge akademisyen imamı" ve örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Servi'ye 18 yıl hapis cezası verildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle hapis cezasına çaptırılan Prof. Dr. Pekünlü'nün başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti
FETÖ'nün darbe girişiminin İstanbul ayağını planladığı iddia edilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi sanık eski Kurmay Albay Düzenli savunmasında, "Akıncı'ya iş yemeği meselesiyle çağrıldım." dedi
Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan açıklamada, HSK'daki yeni görev dağılımının, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı
Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Eski Vali Mutlu ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Lisansüstü eğitim için düzenlenen ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı
Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası kapsamında 5 bin nostaljik file dağıtıldı
Orman köylüsünü kalkındırmayı amaçlayan projeler kapsamında 346 adet bal ormanına Düzce de eklendi
Muğla'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu Sporcu Danışma Merkezi'ne telefonda "145" tuşlanarak ulaşılabilecek