Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
(İstanbul/14.30)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Cebeci Ortaokulu'nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukukçular Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.43)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık kuruluşlarında kalan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında başarılı olan öğrencilerle bakanlıkta bir araya gelecek.
(Ankara/11.30)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cebeci Ortaokulu'nda, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Karne Dağıtım Töreni ile Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00/Antalya/18.15)
4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Zafer Müzesi önünde düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Afyonkarahisar/14.00/15.00/20.25)
5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(İstanbul/ 14.30)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.
(Düzce/ 20.39)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(Ankara/ 19.30)
4- TÜİK, yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.
2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi Kazakistan'da yapılacak.
(Astana)
KÜLTÜR SANAT
1- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, Sultanahmet Camisi'nin ibadete açılışının 400'üncü yılı münasebetiyle Topkapı Sarayı Müzesi'nde iftar ve panel düzenlenecek.
(İstanbul/21.00)
GÜNCEL
1- Okullarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Ankara/11.00)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ilk maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
(Takasaki/13.10)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
İtalya'nın Taormina beldesinde düzenlenen 43. G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde yapılacak toplantılarla son bulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.