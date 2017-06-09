09:21, 09 Haziran 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cebeci Ortaokulu'nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukukçular Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.43)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık kuruluşlarında kalan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında başarılı olan öğrencilerle bakanlıkta bir araya gelecek.

(Ankara/11.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cebeci Ortaokulu'nda, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Karne Dağıtım Töreni ile Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Antalya/18.15)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Zafer Müzesi önünde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/14.00/15.00/20.25)

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul/ 14.30)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

(Düzce/ 20.39)

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/ 19.30)

4- TÜİK, yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi Kazakistan'da yapılacak.

(Astana)

KÜLTÜR SANAT

1- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, Sultanahmet Camisi'nin ibadete açılışının 400'üncü yılı münasebetiyle Topkapı Sarayı Müzesi'nde iftar ve panel düzenlenecek.

(İstanbul/21.00)

GÜNCEL

1- Okullarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Ankara/11.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ilk maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

(Takasaki/13.10)