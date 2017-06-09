ABD'den Kıbrıs müzakerelerine destek sözü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rum lider Nikos Anastasiadis ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Kıbrıs'taki barış görüşmelerini destekleyeceğini belirtti.
Beyaz Saray'ın konuyla ilgili açıklamasına göre, görüşmede Pence, ABD'nin adanın Birleşmiş Milletler (BM) destekli birleştirilmesi müzakerelerine yeniden başlanmasını desteklediğini bildirdi.
Ayrıca Pence, Türk ve Rum liderlerin "Kıbrıs'ı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirecek bir anlaşmaya razı olacağını" umduğunu kaydetti.
Beyaz Saray açıklamasında, Pence ile Anastasiadis'in aralarında güçlü ortaklığı dile getirdiği, "Pence'in Kıbrıs Rum kesimine, DEAŞ ile mücadeleye ve Ortadoğu barış görüşmelerine desteğinden dolayı şükranlarını bildirdiği" ifade edildi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD'nin Kıbrıs'taki barış görüşmelerini destekleyeceğini bildirdi
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