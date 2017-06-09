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LYS maratonu başlıyor
LYS maratonu başlıyor

Sosyal bilimlerle ilgili LYS-4 yarın, matematik ile ilgili LYS-1 11 Haziran Pazar günü, LYS-2, LYS-3 ve LYS-5 ise gelecek hafta sonu yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üniversite girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) maratonu yarın başlıyor.

Adayların yarın gireceği LYS-4 sosyal bilimler sınavı 10.00'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınav, 135 dakika sürecek.

LYS-4'te tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltilecek.

Matematik alanındaki LYS-1 ise 11 Haziran Pazar günü yapılacak. LYS-1, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek. Adaylara 135 dakika süre verilecek. LYS-1'de matematikten 80 soru yöneltilecek.

AYNI GÜN İKİ SINAV

Fen bilimleriyle ilgili LYS-2, 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek.

Yine aynı gün yapılacak LYS-5 yabancı dil sınavı, 14.30'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 120 dakika verilecek.

80 sorunun yer alacağı LYS-5, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden hazırlanan sorulardan oluşacak.

LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı da 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınav, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 120 dakika sürecek LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak.

LYS İÇİN 1 MİLYON 72 BİN BAŞVURU

2017 LYS'ye toplam 1 milyon 72 bin 396 aday başvurdu.

LYS-1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e ise 538 bin 885, LYS-5'e ise 101 bin 332 başvuru yapıldı.



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