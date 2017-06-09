LYS maratonu başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Üniversite girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) maratonu yarın başlıyor.
Adayların yarın gireceği LYS-4 sosyal bilimler sınavı 10.00'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınav, 135 dakika sürecek.
LYS-4'te tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltilecek.
Matematik alanındaki LYS-1 ise 11 Haziran Pazar günü yapılacak. LYS-1, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek. Adaylara 135 dakika süre verilecek. LYS-1'de matematikten 80 soru yöneltilecek.
AYNI GÜN İKİ SINAV
Fen bilimleriyle ilgili LYS-2, 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek.
Yine aynı gün yapılacak LYS-5 yabancı dil sınavı, 14.30'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 120 dakika verilecek.
80 sorunun yer alacağı LYS-5, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden hazırlanan sorulardan oluşacak.
LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı da 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınav, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 120 dakika sürecek LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak.
LYS İÇİN 1 MİLYON 72 BİN BAŞVURU
2017 LYS'ye toplam 1 milyon 72 bin 396 aday başvurdu.
LYS-1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e ise 538 bin 885, LYS-5'e ise 101 bin 332 başvuru yapıldı.
Sosyal bilimlerle ilgili LYS-4 yarın, matematik ile ilgili LYS-1 11 Haziran Pazar günü, LYS-2, LYS-3 ve LYS-5 ise gelecek hafta sonu yapılacak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği 151 camiden 120'si onarılarak yeniden ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı
"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin üyeleri olduğu iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı davasında, aralarında Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28 sanığın tahliyesine, hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin'in ise tutuklanmasına karar verildi
Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Erzurum serrehberi", "Erzurum bölge akademisyen imamı" ve örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Servi'ye 18 yıl hapis cezası verildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle hapis cezasına çaptırılan Prof. Dr. Pekünlü'nün başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti
FETÖ'nün darbe girişiminin İstanbul ayağını planladığı iddia edilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi sanık eski Kurmay Albay Düzenli savunmasında, "Akıncı'ya iş yemeği meselesiyle çağrıldım." dedi
Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan açıklamada, HSK'daki yeni görev dağılımının, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı
Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Eski Vali Mutlu ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Lisansüstü eğitim için düzenlenen ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı
Muğla'da Menteşe Belediyesince "Çevre Bilinci ile Alışveriş Yapalım, Bez Torba Kullanalım" kampanyası kapsamında 5 bin nostaljik file dağıtıldı
Orman köylüsünü kalkındırmayı amaçlayan projeler kapsamında 346 adet bal ormanına Düzce de eklendi
Muğla'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.