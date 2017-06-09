09:58, 09 Haziran 2017 Cuma

TAV'ın yüzde 8.1’lik payı Fransızların





Akfen Holding, TAV Havalimanları'ndaki hisselerini Fransız Aeroports de Paris Group'a devretti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Akfen Holding, TAV Havalimanları Holding'de kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladı. Akfen, bu devirden elde edeceği geliri Türkiye'de hayata geçireceği 6,7 milyar liralık yatırım paketi için kullanmayı planlıyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, hisse devri anlaşmasına ilişkin, "20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi burada kapanıyor. TAV bir Türk şirketidir ve o şekilde kalacaktır. Yaratmış olduğumuz bu dünya markası ile iftihar etmek her Türk vatandaşının hakkıdır" ifadelerini kullandı.

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