10:14, 09 Haziran 2017 Cuma

Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı





40 yaş altı erkeklere izin verilmeyen Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı için geçişler başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye sınır noktasına doğru yürüdü.

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