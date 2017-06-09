10:52, 09 Haziran 2017 Cuma

Hatay'da komando birliğine taciz ateşi





İskenderun ilçesindeki Karayılan Komando Birliği'ne PKK'lılarca taciz ateşinde bulunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Karayılan Komando Birliği'ne bölücü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Sabah saatlerinde Karayılan Komando Birliği'ne, PKK'lılarca taciz ateşinde bulunuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, komando birlikleri tarafından Amanos Dağı'ndaki teröristlere ateşle karşılık verildi.

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