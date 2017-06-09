Birleşik Krallık'ta seçimin ardından iktidar senaryoları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşik Krallık'taki 650 seçim bölgesinin çoğunluğunda oy sayımı tamamlanırken, dün yapılan erken genel seçim sonrası kesin olmayan sonuçlar üzerine iktidar senaryoları tartışılmaya başlandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin birincisi Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti olarak görülse de, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için çoğunluğu elde edemedi.
Ülkede herhangi bir siyasi partinin tek başına iktidar olması için parlamentoda bulunan 650 milletvekilinin yarısından bir fazla olan 326 sayısına ulaşması gerekiyor. Dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenlenen seçim sisteminde, her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday doğrudan milletvekili seçiliyor. Bu seçimin sonuçlara göre de Birleşik Krallık'ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimali belirmiş oldu.
Oy sayımının tamamlanmasıyla Muhafazakar Partinin 319, Jeremy Corbyn'in liderliğindeki İşçi Partisinin de 261 milletvekili çıkaracağı tahmininde bulunan İngiliz basını, 1. partinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması durumunda, sandıktan 2. çıkan partinin de iktidara gelme ihtimalini vurguluyor.
Gelecek süreçte partiler arasında koalisyon görüşmelerinin başlaması, sürecin sonunda da istifa etmemesi halinde ya Theresa May'in ya da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'ın başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.
İngiliz basını olası bir koalisyonda, seçimde 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda'daki birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) May'in ortağı olabileceğini aktarıyor. Başbakan May, başka bir partiyle koalisyon kurmak istemezse "azınlık hükümeti" seçeneğini de deneyebilir.
Ada basını, İşçi Partisi lideri Corbyn'in seçim kampanyası döneminde koalisyona karşı olduğunu söylemesine rağmen İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti ile bir koalisyona girebileceği değerlendirmesinde bulunuyor. SNP lideri Nicola Sturgeon oy sayımında yaptığı açıklamada, Corbyn'in liderliğini eleştirmiş ancak "ileriye dönük politika izleyen bir ittifakın içinde olmak istediklerini" söylemişti.
Şimdiye kadar sadece bir milletvekili çıkaran Yeşil Parti de İşçi Partisine destek için yeşil ışık yakarken, Muhafazakar Partili bir hükümeti "asla" desteklemeyeceklerini açıkladı.
Yeni hükümetin kurulması için resmi bir zaman kısıtlaması yok. Yeni dönem, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, kendisine mecliste çoğunluğu elde ettiğini bildiren siyasi lidere hükümeti kurma yetkisi vermesinin ardından başlayacak.
Birleşik Krallık'ta 2010 yılındaki genel seçimden sonra da hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olacak oy desteğini alamamış ve koalisyon hükümetini kurma çalışmaları beş gün sürmüştü.
Pazarlıkların ardından Muhafazakar ve Liberal Demokrat Parti'nin bir araya gelmesiyle 36 yıl aradan sonra ülkede ilk kez koalisyon hükümeti kurulmuştu.
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