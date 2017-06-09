Tunus sokaklarında Mehter sesleri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tunus'un başkentinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mehter Takımı'nın gösterisi ilgiyle izlendi.
Başkentin sembolik caddesi Habib Burgiba'da iftar saatinden sonra sunulan gösteri cadde boyunca mehter yürüyüşüyle başladı.
Mehteran daha sonra Tunus Ulusal Tiyatrosu önüne gelerek, "Genç Osman", "Hücum Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden" gibi eserleri çaldı. Gösteriyi büyük ilgiyle takip eden Tunuslular, cep telefonlarıyla kayda aldı.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, ramazan ayı vesilesiyle Tunus Belediyesi ve Tunus Raşidiye Vakfının her akşam farklı etkinlikler düzenlediklerini, büyükelçilikten de mehter takımını istediklerini söyledi.
İBB Mehter Takımı'nın Tunus kültür birliğini, kardeşliğini ve dayanışma arzusunu ortaya koymak üzere Raşidiye Vakfı ile bu organizasyonu gerçekleştirdiğini belirten Doğan, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tunus Vali Yardımcısı Kemal es-Saud da iki ülke ve halk arasındaki tarihsel ilişkilerin bugünkü kültürel ilişkilere yansımasından memnun olduklarını anlattı.
Saud, ramazanda böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine ve Türkiye'ye teşekkür etti.
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Ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Mehter takımı başkent Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'da mehter gösterisi sundu.
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