11:27, 09 Haziran 2017 Cuma

LYS günü nüfus müdürlükleri açık olacak





Lisans Yerleştirme Sınavı'nın yapılacağı 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) yapılacağı 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek LYS nedeniyle nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını (T.C. Kimlik Kartı'nı) kaybeden ve yeniden almak isteyenler için "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlemek üzere, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlüklerinin 10-11 ve 18 Haziran tarihlerinde 07.00-09.45 saatlerinde, 17 Haziran tarihinde ise 07.00-14.00 saatlerinde açık kalacağı kaydedildi.

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