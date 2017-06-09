11:43, 09 Haziran 2017 Cuma

Katar yönetiminden vatandaşlarına 'Sakin olun' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar yönetiminin vatandaşlarına, kendisiyle diplomatik ilişkileri keserek ambargo uygulayan ülkelere hakaretten kaçınma çağrısı yaptığı bildirildi.

Katar Başbakanlık İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, Doha yönetiminin kendisiyle diplomatik ilişkileri keserek ambargo uygulayan ülkelere karşı hakaret edilmemesi için vatandaşlarını uyardığı ifade edildi.

Sosyal medyada Katar aleyhine paylaşım yapanlara cevap verilmemesi ve tartışmaya girilmemesinin istendiği belirtilen açıklamada, "İslam dininin temel esasları ve insanlık değerleri ile Katar gelenekleri doğrultusunda Katar'da refah içinde yaşayanlardan özellikle sosyal medya ve basın yayın organlarında Katar aleyhine yapılan propagandalara cevap verilmemesi, bu gibi paylaşımlar karşısında sorumlu davranıp diğer ülke vatandaşları ve liderlerine karşı hakaret içeren paylaşımlar yapılmaması isteniyor." ifadesine yer verildi.

Katar vatandaşları ve ülkede ikamet eden yabancıların görüşlerini dile getirme özgürlüğü bulunduğuna değinilen açıklamada, İslam dininin kurallarına göre de yapılması gerekenin hak ve doğru olanı güzel bir şekilde anlatmak olduğu vurgulandı.