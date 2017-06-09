11:47, 09 Haziran 2017 Cuma

Türkiye karşıtı Brüksel Belediye Başkanından istifa

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ziyareti öncesi kriz çıkaran ve her türlü karşılama programına yasak getiren Brüksel Merkez Belediye Başkanı Yvan Mayeur, adının skandala karışması sonrası belediye başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

AB kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'in 2013 yılından beri belediye başkanlığını yapan Sosyalist Partili Yvan Mayeur, dün gece boyunca Belçika'daki farklı parti temsilcileriyle yaptığı toplantıdan sonra istifa etti.

Brüksel Belediye Başkanı Mayeur, belediye meclisi üyesi olarak göreve devam etmek istediğini dile getirdi. Ancak Sosyalist Partinin Başkan Yardımcısı Laurette Onkelinx yaptığı açıklamada, Mayeur'ın "etik bir hata" yaptığını belirterek, meclis üyeliğinden de istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İSTİFAYA GİDEN SÜREÇ

Basına sızan bir raporla Mayeur'ın, "Samusocial" adlı yardım derneğinin yönetiminde olduğu 2015 yılında 20 bin avroluk ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Bu yüksek rakamla ortaya çıkan yolsuzluk skandalı belediye başkanına yönelik istifa çağrılarına neden olmuştu.

Mayeur'ın, kar amacı gütmeyen dernekten yıllık elde ettiği gelirin katıldığı toplantı sayısına karşılık gelmediğinin ortaya çıkmasının ardından Belçika'daki çeşitli siyasi parti temsilcileri Mayeur'ın istifasını talep etmişti.

TÜRKİYE KARŞITI KARARLARIYLA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Brüksel'e NATO liderler toplantısı için yaptığı ziyaret sırasında Türklerin karşılama yapmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Mayeur'ın "Herhangi bir toplanmaya izin vermeyeceği" yönündeki açıklaması tepkilere yol açmıştı. Açıklamaya rağmen Belçika'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için kaldığı otelin önünde bir araya gelmişti.