Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:29, 09 Haziran 2017 Cuma
Bilim Teknoloji
11:55, 09 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu
İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu

İTÜ'lüler tasarladıkları 'Altınay Mars Kaşifi' aracıyla ABD'de yapılan Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması'nın finalinde yarıştı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İTÜ Rover Takımı, ABD’de University Rover Challenge (Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması) finalinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. “ALTINAY Mars Kâşifi” isimli araçla bu yarışmaya ilk kez katılan İTÜ’lü gençler, her türlü zorluğa rağmen büyük bir başarıya imza attı.

İlki 2007’de düzenlenen URC yarışmalarına bu yıl 13 ülkeden 82 takım başvurdu. İTÜ Rover takımı, tasarlayıp ürettiği araçla iki aşamalı seçim sürecinde teknolojik olarak dünyanın önde gelen birçok ülkesini geride bıraktı. İTÜ, finale kalan 7 ülkeden 35 takım arasında genel klasmanda 13’üncü, bilim kategorisinde 4’üncü oldu.

Dünyanın en saygın üniversitelerarası bilim etkinliklerinden biri sayılan URC’ye katılmayı başaran ilk Türk takımı İTÜ Rover, ALTINAY Havacılık ve İleri Teknolojileri biriminin sponsorluğunda yarıştı. ALTINAY Grubu, İTÜ Rover Takımı’na maddi desteğin yanı sıra; pil, haberleşme, mekanik tasarım ve otonom sürüş gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve üretim desteği verdi. İTÜ Rover Takımı, toplam 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, 96 puan aldığı bilim kategorisinde 4’üncü oldu.




İlgili Konular İTÜ Bilim Okulu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu
İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu

İTÜ'lüler tasarladıkları 'Altınay Mars Kaşifi' aracıyla ABD'de yapılan Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması'nın finalinde yarıştı.
NASA'ya 12 yeni astronot
NASA'ya 12 yeni astronot

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 18 binden fazla aday arasından 5'i kadın 12 yeni astronot seçti
En sıcak gezegen keşfedildi
En sıcak gezegen keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi
Apple yeni ürünlerini tanıttı
Apple yeni ürünlerini tanıttı

Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı

Dünya'dan üç milyar ışık yılı ötede çarpışarak birleşen iki dev kara delikten yayılan kütle çekimsel dalgalar yeryüzüne ulaştığı anda kayda geçirildi
Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi
Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi

Düzce'de üç gün süren Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri son gününde. Astronomi eğitmeni Koçer, "Bu yıldan itibaren orta öğretimdeki fen bilgisi kitaplarında astronomi konuları, içerik olarak artarak devam edecek" dedi
Google Chrome reklamları engelleyecek
Google Chrome reklamları engelleyecek

Google, internet tarayıcı programı Chrome'un gelecek sene piyasaya sürülecek yeni versiyonunun internetteki reklamları önleyeceğini duyurdu
Skype yenilendi
Skype yenilendi

Skype'deki yenilikler sayesinde kullanıcılar konum, fotoğraf, görüntü ve önemli anlarını paylaşabilecek
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor

Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Bilgisayar korsanları NSA'dan çalıntı yazılımları satacak
Bilgisayar korsanları NSA'dan çalıntı yazılımları satacak

WannaCry saldırısının arkasında olduğu düşünülen grup, NSA'dan çalındığı iddia edilen casus yazılımları satışa çıkaracağını ilan etti
WannaCry dil analizinde Çin iddiası
WannaCry dil analizinde Çin iddiası

WannaCry virüsünün dil analizi Çinli korsanları işaret ediyor
Juno Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi
Juno, Jüpiter'in kutuplarındaki dev kasırgaları görüntüledi

Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor
Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi
Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi

Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi
Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor
Tek bir hatıra için beynin uzak bölgeleri harekete geçiyor

Amerikalı bilim adamları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini tespit etti
2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek
2 milyar yıllık fosil Çankırı'da sergilenecek

Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilenecek.
Fen Lisesi öğrencileri görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar
Fen Lisesi öğrencileri görme engelliler için 'kıble bulucu cihaz' yaptılar

Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı

Haberler

İTÜ Kampüsü'ne otomotiv Ar-Ge tesisi kurulacak
İTÜ Kampüsü'ne otomotiv Ar-Ge tesisi kurulacak

İTÜ Bilim Okulu açıldı
İTÜ Bilim Okulu açıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 