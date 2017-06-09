11:55, 09 Haziran 2017 Cuma

İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İTÜ Rover Takımı, ABD’de University Rover Challenge (Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması) finalinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. “ALTINAY Mars Kâşifi” isimli araçla bu yarışmaya ilk kez katılan İTÜ’lü gençler, her türlü zorluğa rağmen büyük bir başarıya imza attı.



İlki 2007’de düzenlenen URC yarışmalarına bu yıl 13 ülkeden 82 takım başvurdu. İTÜ Rover takımı, tasarlayıp ürettiği araçla iki aşamalı seçim sürecinde teknolojik olarak dünyanın önde gelen birçok ülkesini geride bıraktı. İTÜ, finale kalan 7 ülkeden 35 takım arasında genel klasmanda 13’üncü, bilim kategorisinde 4’üncü oldu.



Dünyanın en saygın üniversitelerarası bilim etkinliklerinden biri sayılan URC’ye katılmayı başaran ilk Türk takımı İTÜ Rover, ALTINAY Havacılık ve İleri Teknolojileri biriminin sponsorluğunda yarıştı. ALTINAY Grubu, İTÜ Rover Takımı’na maddi desteğin yanı sıra; pil, haberleşme, mekanik tasarım ve otonom sürüş gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve üretim desteği verdi. İTÜ Rover Takımı, toplam 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, 96 puan aldığı bilim kategorisinde 4’üncü oldu.





