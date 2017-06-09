11:58, 09 Haziran 2017 Cuma

Karadavi'nin 'İslam Fıkıh Konseyi' üyeliği askıya alındı





Dünya İslam Birliği (Rabıta), Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin "İslam Fıkıh Konseyi" üyeliğini askıya aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya İslam Birliğinden (Rabıta) yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan ve dostlarının terör listesine alması gerekçesiyle Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 'İslam Fıkıh Konseyi' üyeliğinin sona erdirildiği" belirtildi. Açıklamada, Rabıta'nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından açıklanan terör listesi sınıflandırmasını desteklediği ifade edildi. İslam Fıkıh Konseyi, Dünya İslam Birliği kurucu meclisinin kararıyla 1977'de kurulmuştu. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, ortak bildiri yayımlayarak, Katar tarafından desteklenen 9 ülkeden 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terör listesine" alındığını açıklamıştı. Söz konusu listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de olduğu kaydedilmişti.

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