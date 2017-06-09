12:01, 09 Haziran 2017 Cuma

Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Diriliş Postası'na verdiği röportajda “Bizim için önemli olan temel prensiplerimize uygun icraatların yapılmasıdır. Bunlar arasında dış politika ve ekonomi örnekleri önemli yer kapsıyor. Bu şartlar yerine getirilecek olursa, kim ya da hangi partinin yaptığı ayırt edilmeden üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

AK Parti 15 yıldır kendilerine has çizgiyle devam ettiğini belirten Erbakan "Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Saadet Patisi'ni de eleştiren Erbakan Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.