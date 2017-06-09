Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar | FOTO

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) verilen iftara, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, bazı büyükelçiler, Türk kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Maryland eyaletinde yer alan DCA'de, Washington Büyükelçiliği tarafından organize edilen, Büyükelçi Kılıç'ın himaye ettiği iftar, Amerikalı Müslümanlarla bölgede yaşayan Türkleri bir araya getirdi.
İftarda, Kılıç ve büyükelçilikte görevli müşavirlerin yanı sıra Tacikistan, Tunus, Çad, Yemen, Pakistan, Burkina Faso, Özbekistan, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Somali, Kamerun ve Kazakistan büyükelçileri veya diplomatik temsilcileri hazır bulundu.
İftara ayrıca Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Direktörü Nihad Awad, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Suriye-Amerikan Konseyi Direktörü Muhammed Ganem, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) kurucu başkanlarından Günay Evinch, MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Türk Hava Yolları (THY) Washington Müdürü Erkan Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Temsilcisi Halit Bulut ve DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek katıldı.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar'da halk gündelik hayatına normal bir şekilde devam ediyor
Washington Büyükelçisi Kılıç, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini, bazı büyükelçileri, Türk kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda konuğu iftar sofrasında buluşturdu
Ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Mehter takımı başkent Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'da mehter gösterisi sundu.
40 yaş altı erkeklere izin verilmeyen Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı için geçişler başladı
Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere birçok camide mukabele geleneği sürdürülüyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren Türk derneği TURCA, Suriyeli mültecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 250 kişiyi iftarda buluşturdu
Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor
Gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Bosna Hersek'in son hayalisinin orijinal tasvirlerinin gün yüzüne çıkarılması ve bir grup sanatseverin çabasıyla yeniden hayata döndürülüyor
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor
İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı
Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde maç sonrası dağılan taraftarlar Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne bira şişeleri ve çöp kutuları ile saldırdı
Bugün saat 10.00 itibari mübarek Hırka-i Şerif ziyarete açıldı ve Peygamber âşıklarının bir yıllık özlemi sona erdi
TDV, Ramazan ayı vesilesiyle Arnavutluk’taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Kenya'nın bin 500 nüfuslu Müslüman çoğunluklu Takaungu köyündeki halk Ramazan'ı coşkuyla karşıladı
İHH'nın Ramazan vesilesiyle, 104 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı kapsamında, Kosovalı 200 gazi ve şehit ailesine yardımda bulundu