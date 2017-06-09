12:13, 09 Haziran 2017 Cuma

Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar sokaklarında Ramazan canlılığı devam ediyor.

Gündelik hayatın akışında bir değişikliğin olmadığı başkent Doha'da çay bahçeleri, alışveriş merkezleri ve sokaklar iftardan sahura kadar aileleriyle dışarı çıkan Katarlılarla dolup taşıyor.

Doha'daki Suuk el-Vakf (Vakıf Çarşısı) Mahallesi iftar sonrası en çok rağbet edilen mekanlardan biri. Gündüzleri aşırı sıcaktan bunalan Katarlıların doldurduğu Suuk el-Vakf sokaklarında, seyyar dondurma ve kahve arabalarından, çocuklara balon satan tezgahlara kadar renkli görüntüler görmek mümkün.

Sokaklar ellerinde rengarenk balonlarla koşup oynayan çocuk sesleriyle yankılanırken yetişkinlerin de çay bahçelerinde nargile içerek iftar sonrası vakitlerini geçiriyor olması Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin halkın günlük yaşamını pek de etkilemediğini gösteriyor.

MARKETLERDE HER TÜRLÜ GIDA MEVCUT

Katar ile Körfez ülkeleri arasında krizin patlak verdiği ilk gün gelen "halkın marketlere akın ettiği ve rafların boşaldığı" şeklindeki haberlerin aksine marketlerde her türlü gıda maddesi rahatlıkla bulunabiliyor.

Bisküvi ve hububat çeşitleri gibi Türkiye'den gelen ürünlerin de bulunduğu marketlerde alışveriş normal seyrinde devam ediyor.

İLK ŞOKUN ATLATILMASININ ARDINDAN HAYAT NORMALE DÖNDÜ

AA muhabirine konuşan Katarlılar, krizin başladığı pazartesi günü halkın kısa süreli panik yaşayarak marketlere koştuğunu ancak şimdi durumun normal olduğunu anlattı.

Doha şehir merkezinde bulunan "Kalite" isimli süper marketin çalışanları, krizin çıktığı ilk gün halkın marketlere akın ederek yoğun gıda alışverişi yaptığını ancak ilk şokun atlatılmasıyla işlerin normal seyrine döndüğünü belirtti.

Markette alışverişe yapan müşteriler de gıda stoklamak için herhangi bir sebep görmediklerini ifade etti.