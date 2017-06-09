12:18, 09 Haziran 2017 Cuma

Kerbela'da intihar saldırısı



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Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Kerbela Federal Polis ve Ortak Operasyonlar Komutanlığından yayınlanan ortak açıklamada, "Sabah saat 06.00'da Kerbela Otogarı'na girmek isteyen intihar eylemcisine güvenlik güçlerince müdahale edildi. Burada eylemcinin kendisini havaya uçurması sonucu 4 sivil yaralandı." ifadesine yer verildi. Başkent Bağdat'a göre güvenli sayılmasına rağmen Kerbela'da zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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