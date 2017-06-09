Özbek liderden Kırgız mevkidaşına dost eli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 9 Haziran tarihinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev ile bir araya geldi.
Kırgız Cumhurbaşkanı Basın Servisi Mirziyayev'in Atambayev’i Özbekistan’ı ziyaret etmeye davet ettiğini açıkladı.
Özbek lider yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimiz aktif olarak gelişmektedir. Ülkelerimizin sınır bölgeleri arasındaki temasları önemli ölçüde derinleşiyor, ticaret hacmi de artmaktadır. Bu altı ay komşular olarak ilerlememiz için iyi bir zemin olduğunu göstermiştir. Biz iş dünyasını birleştirirsek, bu ciddi bir başarı olacaktır. Aramızda sınırlar olmaması lazım, onları açık tutmak görevimizdir” dedi.
Atambayev ide davet için teşekkür ederek tüm önemli alanlarda Kırgız-Özbek ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Atambayev yaptığı açıklamada, "Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki sınırın iki kardeş halkların yararına dostluk ve barış sınırı olması gerektiğini" belirtti.
Toplantı sonrasında iki lider Kırgız-Özbek sınırında belirsizliklerin giderilmesi çalışmalarının hızlandırması için kendi ekiplerine talimat verdi.
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