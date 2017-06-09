12:28, 09 Haziran 2017 Cuma

BAE'den sonra Bahreyn'de de Katar'ı desteklemek suç oldu!



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BAE'nin ardından Bahreyn de Katar'a destek olmayı 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de de Katar'ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar'a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu. BAE de aynı şekilde, Katar'a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.

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