Kazakistan'da yüksek sesle

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan’ın batısındaki Uralsk şehri İdare Mahkemesi bölge sakini Marat Muhanbetov cemaatle namaz sırasında sesli olarak “Amin " dediği için cezalandırıldı.
Mahkemenin kararında "Muhanbetov dini ibadeti ihlal ederek, dini hizmeti engelledi ve saygısızlık yaptı” denildi. Kendisine ceza olarak 250 dolar para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Servisi bir açıklama yaparak Muhanbetov’un ülkede yıkıcı dini hareket olarak kabul edilen Selefiliğin temcilcisi olduğunu belirtti.
Muhanbetov hakkındaki suçlamaları reddederek, mahkemenin verdiği para cezasını ödeme imkanı bulunmadığını, anne babasının yaşlı ve engelli olduklarını, onların ilaçlara ihtiyacı olduğunu, kendisinin ise işsiz olduğunu söyledi.
Kazakistan'daki camilerde cemaatin nasıl "Amin" diyeceği kontrol ediliyor. Selefiler her rekat sonuna sesli olarak, geleneksel İslami hareketlerin temsilcileri ise sessizce “Amin” diyorlar.
Daha önce Jenazan şehrinde de bir kişi namaz sırasında aynı davranıştan dolayı cezalandırılmıştı.
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