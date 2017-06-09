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Batman'da Jandarma karakoluna saldırı
Batman'da Jandarma karakoluna saldırı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

 



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