13:07, 09 Haziran 2017 Cuma

Batman'da Jandarma karakoluna saldırı





Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

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