13:11, 09 Haziran 2017 Cuma

Saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı hava harekatıyla yok edildi



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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK mensubu, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 14 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK üyelerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 9 PKK üyesi etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi, 2 sığınak ve bir mağara tahrip edildi. Dün, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında da hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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