Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, parlamentoda, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın ulusal çıkarlarını savunmak için siyasi ve hukuki bütün tedbirlerin alınmaya devam ettiğini vurgulayan Groysman, "Sadece Ukrayna'nın değil, diğer devletlerin de ulusal güvenliğini tehdit eden bu siyasi projenin inşaatını engellemek için diğer uluslararası ortaklarımızla çabalarımızın koordinasyonu dahil tedbirler alınıyor." ifadesini kullandı.
Rus enerji şirketi Gazprom, yaklaşık bin 220 kilometrelik uzunluğa sahip olması planlanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmeyi hedefliyor.
Nisanda Gazprom ile Avrupalı enerji şirketleri ENGIE, OMV, Shell, Uniper ve Wintershall arasında Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik anlaşma imzalanmıştı.
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Ukrayna Başbakanı Groysman, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatını engellemek için tedbirlerin alındığını söyledi
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